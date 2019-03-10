Анастасия Волочкова вновь появилась перед поклонниками в традиционном наряде – костюме Евы. Обнаженная и распаренная после бани балерина разлеглась в сугробе. А чтобы не очень смущать общественность, артистка слегка прикрылась веником.

Анастасия Волочкова вновь появилась перед поклонниками втрадиционном наряде – костюме Евы. Обнаженная и распаренная после бани балеринаразлеглась в сугробе. А чтобы не очень смущать общественность, артистка слегкаприкрылась веником.Анастасия Волочкова порадовала своих поклонников снимком в Instagram. Балерина,прикрывшись веником, разлеглась в сугробе. А в подписи к снимку делитсяпереживаниями по поводу скорого окончания зимы. Снег сойдет – и полежать послебани артистке негде."Как же его будет не хватать вскоре… После баньки. Унас он еще пушистый и чистый", – переживает Волочкова.Между тем поклонники балерины продолжают гадать, с кем живетзвезда. Некоторые пришли к выводу, что возлюбленный Анастасии Волочковой беден.Балерина его, якобы, содержит – потому и стесняется показывать публике.Однако сама недавно заявила, что ужевовсю готовится к свадьбе. Тем не менее, имя избранника танцовщица все так жескрывает. Балерина даже не взяла возлюбленного на празднование своего днярождения – чтобы его ненароком не разглядели среди гостей дотошные журналисты. Реакцияобщественности Анастасии Волочковой также не нравится: она даже закрыла всоцсетях возможность пользователям комментировать ее снимки, пишет Teleprogramma.pro.Напомним, на днях разгорелся новый скандал с участием . Появились сообщения о том, что балерину пригласили сыграть роль в картине Стаса Барецкого "Брат-3".СМИ утверждали, что звезда должна сыграть в предстоящей ленте танцовщицу, которая решила стать девушкой легкого поведения. Причем артистка согласилась участвовать только при одном условии: она будет "выглядеть красиво" в кадре.поспешила опровергнуть эту новость. Она заявила, что узнала о новой роли из Интернета. Волочкова добавила, что ничего не знала ни о планах Стаса Барецкого, ни о новой ленте.