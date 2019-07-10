56-летняя певица сделала откровенное признание. Алена Свиридова поведала, как именно хочет умереть.

56-летняя певица сделала откровенное признание. Алена Свиридова поведала,как именно хочет умереть.По словам исполнительницы, она не знает никого из своих коллег в возрасте,кто отказался бы от предложения отправиться на гастроли. И сама онапридерживается такой же позиции.Алена Свиридова отметила, что если ей надоест петь, она отдаст всю себяписательской деятельности. Но пока ей нравится выступать, артистка готовавыходить на сцену до конца своих дней."Жажду смерти на сцене, желательно в гримерке, чтобы публика не подвергласьшокирующему действию. Прекрасно же!" – цитирует Алену Свиридову . О пенсионном возрасте звезда не переживает.Она призналась, что стройная фигура досталась ей от природы. По словамзнаменитости, ей не требуется особых усилий, чтобы привести себя в форму.Ранее поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена без косметики. Свой возраст она не скрывает, а поклонникиотмечают, что певица выглядит заметно моложе своих лет.Несколько лет назад стала встречаться с Давидом Варданяном.Мужчина на 16 лет моложе артистки, однако разница в возрасте влюбленных несмущает. Более того, регулярно в Сети появляются слухи о тайной свадьбе звезды90-х и ее избранника. Сама же певица говорила о том, что замуж не стремится, посколькуштамп в паспорте, по ее мнению, способен лишь испортить отношения.