На текущий момент приговор еще не вступил в законную силу.

Ковровский городской суд вынес приговор местной жительнице, признав ее виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.Инцидент произошел в мае 2025 года. Супруги распивали спиртные напитки, когда между ними вспыхнула ссора. Причины конфликта пара впоследствии вспомнить не смогла, однако в пылу злости женщина схватила нож и ударила мужа в грудь, нанеся ему серьезную травму.На суде обвиняемая и ее защитник утверждали, что действовали в рамках необходимой обороны. Однако государственный обвинитель представил неопровержимые доказательства, опровергающие версию о самообороне.Суд назначил фигурантке наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы. Отбывать срок осужденная будет в колонии общего режима.