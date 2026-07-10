В микрорайоне Спасское во Владимире грозовой разряд стал причиной пожара в частном доме. Это предварительная версия, сообщили в пресс-службе МЧС области. Огнеборцы спасли мужчину, который

В микрорайоне Спасское во Владимире грозовой разряд стал причиной пожара в частном доме. Это предварительная версия, сообщили в пресс-службе МЧС области. Огнеборцы спасли мужчину, который самостоятельно выбраться бы не смог из-за ограничений по здоровью. Информация о возгорании в доме №21Б на улице Сторонка поступила сотрудникам МЧС 9 июля, в 15.52. Когда спасатели приехали на место,