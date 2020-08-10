Владимир Путин обратился к Александру Лукашенко в официальном письме. Он рассказал о взаимовыгодных предложениях для двух стран.

Владимир Путин обратился к Александру Лукашенко в официальном письме. Он рассказал о взаимовыгодных предложениях для двух стран.В документе президент России пожелал удачи Лукашенко и высказал свои предположения о дальнейшем развитии российско-белорусских отношений во всех областях. Официальное письмо отразило намерение Путина выстраивать тесное и выгодное взаимодействие.По его словам, только разумный подход может повлиять на улучшение положения обеих стран. Путин напомнил о важности укрепления военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности."Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ", – добавил президент России.Путин в очередной раз напомнил Лукашенко, что Россия готова к сотрудничеству. Политик уверен: подобное отношение "отвечает коренным интересам братских народов России и Белоруссии".9 Авг 2020 в 12:56 PDTК поздравлениям присоединился глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он один из первых обратился к Лукашенко с напутственными словами.Си Цзиньпин отметил, что придает большое значение китайско-белорусским отношениям. Повлияет ли заявление главы КНР на развитие инфраструктуры и экономики Белоруссии, остается только гадать.С победой на выборах главу Белоруссии поздравил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его мнению, подобные итоги выборов свидетельствуют о народной поддержке стратегического курса Лукашенко.