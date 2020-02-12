Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить суицид в зале Чертановского суда Москвы. Информацию подтвердил его адвокат, передает РБК. Напомним, ..

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался совершить суицид в зале Чертановского суда Москвы. Информацию подтвердил его адвокат, передает РБК.Напомним, Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 миллионов рублей у экс-замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Он находился под подпиской о невыезде.Материал дополняется.