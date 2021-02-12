Продолжающийся в столице сильный снегопад не оказал влияние на работу общественного транспорта – все работает в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.

Продолжающийся в столице сильный снегопад не оказал влияние на работу общественного транспорта – все работает в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Департамент транспорта Москвы.Наземный транспорт, метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры работают в привычном режиме, сообщили в Дептрансе. В ведомстве призвали жителей столицы пользоваться общественным транспортом во время метели.Из-за снега и гололедицы водителям рекомендовали временно отказаться от личных автомобилей или перенести поездки на другое время. Городская транспортная система готова к увеличенному пассажиропотоку.Сейчас улицы столицы убирают 13,5 тысячи единиц техники и 60 тысяч рабочих. Для утилизации снег вывозится на стационарные и мобильные снегосплавные пункты, сообщил ранее заммэра Москвы Петр Бирюков.С начала суток в Москве выпало около шести сантиметров снега. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил, что к понедельнику высота снежного покрова будет превышать полметра.