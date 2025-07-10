Почему с 1 июля 2025 года жители Владимирской области станут платить заметно больше за коммунальные услуги – объяснила региональный министр регулирования цен и тарифов. Пресс-конференция

Почему с 1 июля 2025 года жители Владимирской области станут платить заметно больше за коммунальные услуги – объяснила региональный министр регулирования цен и тарифов. Пресс-конференция Марии Новоселовой прошла 10 июля. Глава профильного министерства напомнила – тариф за ЖКУ для потребителей увеличится в среднем на 13, 3%. К слову, согласно распоряжению Правительства России, в муниципальных образованиях