Владимир посетила делегация Совета Федерации. Рабочий визит состоялся в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Гостей сопровождала председатель Законодательного

Владимир посетила делегация Совета Федерации. Рабочий визит состоялся в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». Гостей сопровождала председатель Законодательного Собрания области Ольга Хохлова. Экскурсия началась с исторического центра города. В парке Липки прошло торжество, приуроченное ко Дню семьи. Сенаторы и Ольга Хохлова поздравили девять пар, которые заключили брак 8 июля. Инна Святенко, заместитель председателя Совета