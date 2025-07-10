Исполняющим обязанности Министра здравоохранения Владимирской области стала Тамара Томаева. Напомним, еще 1 июля на сайте Правительства области появилась информация о ее назначении на

Исполняющим обязанности Министра здравоохранения Владимирской области стала Тамара Томаева. Напомним, еще 1 июля на сайте Правительства области появилась информация о ее назначении на должность первого заместителя главы ведомства. Менее чем за две недели Тамара Томаева возглавила минздрав. Она заменила Любовь Баусову, которая также работала с приставкой и.о. Она вернулась к должности заместителя министра по финансово-экономическим