Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.
В апреле текущего года в полицию города Гусь-Хрустальный обратился местный житель, ставший жертвой хищения денежных средств с его банковского счета. По словам потерпевшего, он получил уведомления о несанкционированном списании денег.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого, которым оказался 21-летний сын заявителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок сложным финансовым положением, вызванным отсутствием работы. Воспользовавшись беспечностью отца, уснувшего дома, молодой человек взял его телефон и, зная пароль, через мобильное приложение банка перевел с его счета более 2 000 рублей на свой. На следующий день он повторил свой преступный замысел, переведя уже 44 000 рублей.
Похищенные деньги были потрачены злоумышленником на собственные нужды.
Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. В настоящее время дело передано в суд.