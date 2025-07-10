Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

В апреле текущего года в полицию города Гусь-Хрустальный обратился местный житель, ставший жертвой хищения денежных средств с его банковского счета. По словам потерпевшего, он получил уведомления о несанкционированном списании денег.В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого, которым оказался 21-летний сын заявителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.Задержанный признался в содеянном, объяснив свой поступок сложным финансовым положением, вызванным отсутствием работы. Воспользовавшись беспечностью отца, уснувшего дома, молодой человек взял его телефон и, зная пароль, через мобильное приложение банка перевел с его счета более 2 000 рублей на свой. На следующий день он повторил свой преступный замысел, переведя уже 44 000 рублей.Похищенные деньги были потрачены злоумышленником на собственные нужды.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно производство. В настоящее время дело передано в суд.