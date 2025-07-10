Суздальская межрайонная прокуратура направила в суд иск о признании запрещенной к распространению информации с пяти сайтов, где продавались механизмы для скрытия автомобильных номеров. Об

Суздальская межрайонная прокуратура направила в суд иск о признании запрещенной к распространению информации с пяти сайтов, где продавались механизмы для скрытия автомобильных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. На сайтах предлагались к продаже откидные номерные рамки, с помощью которых водитель может скрыть госномер от камер фотовидеофиксации. Использование таких устройств нарушает закон — за