Жители вновь задаются вопросом, почему новый выезд из микрорайона до сих пор не обустроили.

Во Владимире строительство новой развязки на пересечении выезда из микрорайона Веризино с трассой Р-132 «Золотое кольцо», запланированное еще на ноябрь 2024 года, до сих пор не началось.Согласно проекту, новый перекресток должен появиться рядом с «Ивановскими мануфактурами», где уже существует выезд на трассу, но только со стороны Веризино. Задержку ранее объясняли необходимостью устранения противоречий в проектной документации.После доработки проекта власти пообещали реализовать проект в 2025 году. Однако, спустя полгода, никаких работ на месте не ведется, и выезд функционирует в прежнем режиме, что вызывает недовольство жителей Веризино, вынужденных пользоваться перегруженным выездом в районе НИКТИДа.Власти уточняют, что речь идет об организации регулируемого перекрестка, а не многоуровневой развязки. Это позволит жителям Веризино выезжать в любом направлении. В перспективе планируется строительство еще одной дороги, соединяющей Р-132 с улицей Гастелло, в районе «Ивановских мануфактур».Таким образом, остается надеяться, что строительство нового перекрестка начнется в ближайшее время и будет завершено до конца 2025 года, как и было обещано администрацией города.