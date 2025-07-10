Пожилой мужчина отвез раненного им знакомого в больницу.

Во Владимирской области пожилой мужчина случайно застрелил соседа из пневматической винтовки. Оказалось, что ссоры между знакомыми постоянно возникали из-за ... собаки. Казалось бы, банальный бытовой вопрос, который можно решить без насилия. Подробности — в материале .Закрыл собой питомцаПреступление произошло в Гороховецком районе 2 июля. Соседи жили в поселке Пролетарский, где всего несколько улиц. Численность населения — чуть больше тысячи человек.Долгое время пожилые мужчины конфликтовали из-за собаки. По всей видимости, животное мешало соседу из-за постоянного лая и шума. На прошлой неделе пенсионеры снова сильно поссорились. Рано утром 2 июля 60-летний обвиняемый пришел разбираться к знакомому с пневматикой.В доме он выстрелил в собаку потерпевшего. 69-летний хозяин попытался собой закрыть питомца. В результате мужчина попал из винтовки ему в живот.Врачи не смогли спастиУголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области. Мужчина попытался спасти соседа.«Фигурант лично отвез пострадавшего в медицинское учреждение города Дзержинска, однако в результате ранения у него были повреждены внутренние органы и крупный кровеносный сосуд», — отметили в СледКоме.Несмотря на усилия врачей, потерпевший скончался. Следователи осмотрели место убийства, провели эксперимент с обвиняемым на месте, изъяли оружие и назначили комплекс экспертиз. Сейчас расследование продолжается.«Причинение смерти по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок», — указано в статье УК РФ.Произошедшее — страшная случайность, но человека уже не вернуть.«Почему соседи не могли решить проблему мирным путем? Необязательно хвататься за оружие в любой ситуации, мы же не в Америке живем», «Видимо, у соседа уже накипело», «Почему мужчина не обратился в полицию из-за собаки? Понятное дело, никто в поселке его проблемой заниматься не будет», — пишут пользователи в комментариях.Действительно, в России из-за лая собаки соседи могут обратиться в суд. Но в таком случае нужно доказать, что шум причиняет вам моральный вред или нарушает санитарно-эпидемиологические нормы.Как отмечают эксперты Роскачества, лай собаки считается нарушением в период с 7 до 23 часов, а также в воскресенье, при условии, что шум превышает 40 — 55 децибел. Например, 55 децибел — это звук работающего мотора автомобиля. В таком случае человек может обратиться к участковому или в полицию, но нужно будет зафиксировать нарушение.