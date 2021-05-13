Скоро эстакаду в Пресненском районе введут в эксплуатацию.
Скоро эстакаду в Пресненском районе введут в эксплуатацию.
В Москве активно ведется строительство четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4). Этот проект является масштабным и очень сложным. Например, возле делового центра "Москва-Сити" возводится самая длинная железнодорожная эстакада города. Она станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД).
Все опоры эстакады уже готовы, сейчас специалисты занимаются монтажом последнего пролета. Через несколько месяцев они приступят к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке. Сооружение обещают ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года.
Согласно проекту, здесь будет четыре остановочных пункта МЦД-4. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что появятся станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и Ермакова Роща. Последнюю будут строить после 2024 года.
"Остановка Камушки расположится прямо на строящейся эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла “Деловой центр” и станции Тестовская МЦД-1", – уточнил Бочкарев.
Соединительная ветка наладит связь между Киевским и Белорусским вокзалами, а также снизит нагрузку на метро и разгрузит автомобильные дороги в этом районе.
МЦД-4 запустят в 2023 году. Это событие положительно повлияет на транспортную ситуацию в 23 районах столицы, в которых суммарно проживают 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова и других близлежащих населенных пунктов будут быстрее добираться Москвы.
Стоит отметить, что Пресненский район активно развивается. Здесь благоустроены 12 основных улиц, расположенных внутри Садового кольца, и 38 прилегающих дворовых территорий, приведены в порядок пространства возле ТПУ "Шелепиха", открыты две станции Московского центрально кольца (МЦК), два новых детских сада.
В этом же районе проведен ремонт четырех учреждений здравоохранения, реконструирован парк "Пресненский", появился флагманский центр госуслуг "Мои документы", созданы три новых общественных пространства и отремонтирован музей театр "Булгаковский дом".