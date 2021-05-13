Скоро эстакаду в Пресненском районе введут в эксплуатацию.

Скоро эстакаду в Пресненском районе введут в эксплуатацию.В Москве активно ведется строительство четвертой линии Московского центрального диаметра (МЦД-4). Этот проект является масштабным и очень сложным. Например, возле делового центра "Москва-Сити" возводится самая длинная железнодорожная эстакада города. Она станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД).Все опоры эстакады уже готовы, сейчас специалисты занимаются монтажом последнего пролета. Через несколько месяцев они приступят к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке. Сооружение обещают ввести в эксплуатацию уже в сентябре этого года.Согласно проекту, здесь будет четыре остановочных пункта МЦД-4. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что появятся станции Кутузовская, Камушки, Поклонная Гора и Ермакова Роща. Последнюю будут строить после 2024 года."Остановка Камушки расположится прямо на строящейся эстакаде и свяжет пассажиропотоки транспортно-пересадочного узла “Деловой центр” и станции Тестовская МЦД-1", – уточнил Бочкарев.Соединительная ветка наладит связь между Киевским и Белорусским вокзалами, а также снизит нагрузку на метро и разгрузит автомобильные дороги в этом районе.МЦД-4 запустят в 2023 году. Это событие положительно повлияет на транспортную ситуацию в 23 районах столицы, в которых суммарно проживают 2,5 миллиона человек. Жители Апрелевки, Реутова и других близлежащих населенных пунктов будут быстрее добираться Москвы.Стоит отметить, что Пресненский район активно развивается. Здесь благоустроены 12 основных улиц, расположенных внутри Садового кольца, и 38 прилегающих дворовых территорий, приведены в порядок пространства возле ТПУ "Шелепиха", открыты две станции Московского центрально кольца (МЦК), два новых детских сада.В этом же районе проведен ремонт четырех учреждений здравоохранения, реконструирован парк "Пресненский", появился флагманский центр госуслуг "Мои документы", созданы три новых общественных пространства и отремонтирован музей театр "Булгаковский дом".