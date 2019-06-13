Артистка устроила жаркие танцы в купальнике. Наташа Королева
и ее близкие зажгли под новую композицию знаменитости Символ юности.
Артистка устроила жаркие танцы в купальнике. Наташа Королева
и ее близкие зажгли под новую композицию знаменитости "Символ юности".
В личном Instagram артистка опубликовала любительское видео.
В кадре Наташа Королева вместе с друзьями и родственниками танцует под свою же
песню, а в это время их с головой накрывает белой пеной.
Знаменитость сообщила, что запустила челлендж, в котором может принять участие любой желающий. "В
этот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашей
компании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души! Отмечайте
меня в Stories, в ленте на ваших видео и конечно ставьте хештеги
#наташакоролева #символюности", – написала звезда.
Наташа отметила, что самые креативные ролики она обязательно
опубликует в своем микроблоге. Также знаменитость планирует выбрать пятерку зажигательных видео и вручить подарки. Победителю челленджа
обещала денежный приз – 50 тысяч рублей.
"Супер...Королева....позитивная зажигалка,с утра
посмотришь-день удался.Лучша ее нет,настоящая,дивая,не придуманная! (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Позитив ,
подняло настроение ! Наташе творческих успехов ! Счастья семье . Классно ,
смотрела несколько раз", "Ю хуууу!!!!!!!девчонки.!!!! Весело, классно!!!
Зажигайте,... Супер!!!" – отреагировали на пост поклонники.