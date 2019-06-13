Артистка устроила жаркие танцы в купальнике. Наташа Королева и ее близкие зажгли под новую композицию знаменитости Символ юности.

Артистка устроила жаркие танцы в купальнике. Наташа Королеваи ее близкие зажгли под новую композицию знаменитости "Символ юности".В личном Instagram артистка опубликовала любительское видео.В кадре Наташа Королева вместе с друзьями и родственниками танцует под свою жепесню, а в это время их с головой накрывает белой пеной.Знаменитость сообщила, что запустила челлендж, в котором может принять участие любой желающий. "Вэтот праздничный день я объявляю старт челленджа. Присоединяйтесь к нашейкомпании, танцуйте как мы, танцуйте вместе с нами, танцуйте от души! Отмечайтеменя в Stories, в ленте на ваших видео и конечно ставьте хештеги#наташакоролева #символюности", – написала звезда.Наташа отметила, что самые креативные ролики она обязательноопубликует в своем микроблоге. Также знаменитость планирует выбрать пятерку зажигательных видео и вручить подарки. Победителю челленджаобещала денежный приз – 50 тысяч рублей."Супер...Королева....позитивная зажигалка,с утрапосмотришь-день удался.Лучша ее нет,настоящая,дивая,не придуманная! (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Позитив ,подняло настроение ! Наташе творческих успехов ! Счастья семье . Классно ,смотрела несколько раз", "Ю хуууу!!!!!!!девчонки.!!!! Весело, классно!!!Зажигайте,... Супер!!!" – отреагировали на пост поклонники.