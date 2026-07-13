20 и 22 июля из-за плановых профилактических работ на объектах связи возможны перерывы в трансляции программ. Жители региона на несколько часов могут остаться без цифрового телевидения и

20 и 22 июля из-за плановых профилактических работ на объектах связи возможны перерывы в трансляции программ. Жители региона на несколько часов могут остаться без цифрового телевидения и радиовещания. Филиал РТРС «Владимирский ОРТПЦ» проведёт отключения на объектах в Быково Судогодского района и во Владимире. Технические работы затронут пакеты РТРС-1 и РТРС-2, сообщили пресс-службе администрации Владимира. 20