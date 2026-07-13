В Муромский округ поступила самая крупная партия пассажирского транспорта во Владимирской области в этом году — 18 современных машин. Обновление стало возможным благодаря нацпроекту

В Муромский округ поступила самая крупная партия пассажирского транспорта во Владимирской области в этом году — 18 современных машин. Обновление стало возможным благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни», всего в регион поступит более 30 автобусов, сообщили в правительстве региона. Машины большой вместимости (почти 100 человек) оборудованы низким полом, мощными кондиционерами, аппарелями и местами для инвалидных колясок.