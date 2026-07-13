Администрация города Владимира запускает программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям готовы компенсировать до 50% затрат на покупку основных средств. Максимальная
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2026-vladimirskim-predprinimatelyam-vozmestyat-do-poloviny-stoimosti-novogo-oborudovaniya.html" target="_blank">Владимирским предпринимателям возместят до половины стоимости нового оборудования</a> - Администрация города Владимира запускает программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям готовы компенсировать до 50% затрат на покупку основных средств. Максимальная
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2026-vladimirskim-predprinimatelyam-vozmestyat-do-poloviny-stoimosti-novogo-oborudovaniya.html]Владимирским предпринимателям возместят до половины стоимости нового оборудования[/url] - Администрация города Владимира запускает программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям готовы компенсировать до 50% затрат на покупку основных средств. Максимальная