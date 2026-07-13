Администрация города Владимира запускает программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям готовы компенсировать до 50% затрат на покупку основных средств. Максимальная

Администрация города Владимира запускает программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Предпринимателям готовы компенсировать до 50% затрат на покупку основных средств. Максимальная сумма субсидии – 400 тысяч рублей в год на одного бизнесмена. Получить деньги можно за оборудование, приобретённое не ранее 1 января прошлого года. Заявки принимают с 15 июля по 29 сентября через портал