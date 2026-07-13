Советские времена. В ВУЗ забрасывают иностранного шпиона. Наутро он сообщает в Центр, что провалился.
- Как же тебя так быстро вычислили?
- А все всю ночь пили-гуляли, а я один спать лег.
Ладно, забрасывают следующего, с коррективами. Через два дня:
- Раскрыли.
- Как??
- Все ночами пьют-гуляют, и я с ними. Все на занятиях спят, один я нет.
Ладно, забрасывают следующего. Через 4 месяца - провал.
- КАК???
- Все ночами пьют-гуляют, и я сними, все на занятиях спят - и я сплю, все СЕССИЮ СДАЛИ - один я - нет!!!
еще анекдот!