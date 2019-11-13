Никита Ефремов и Мария Ивакова наконец-то окончательно перестали скрывать свои отношения и вместе вышли в свет. Пара продемонстрировала свою любовь народу.
Никита Ефремов и Мария Ивакова наконец-то окончательно перестали скрывать свои отношения и вместе вышли в свет. Пара продемонстрировала свою любовь народу.
Слухи о том, что актер и телеведущая начали встречаться, появились еще в середине лета. Тогда молодые не отрицали, но и не подтверждали эту информацию. Ивакова даже жаловалась в социальных сетях, что к своим 33 годам не сумела создать семью, однако теперь девушка, похоже, счастлива в новых отношениях.
Вчера знаменитости появились на вручении премии журнала Glamour. Таким образом Ивакова и Ефремов доказали широкой общественности, что их отношения имеют под собой серьезную почву. Авторитетное жюри было поражено гармонией, царившей между двумя возлюбленными. Его представители вручили молодым премию "Пара года".
Сейчас фанаты гадают – когда же их кумиры наконец-то объявят о долгожданной свадьбе или хотя бы помолвке? Впрочем, влюбленная пара никуда не торопится. Сейчас Ефремов и Ивакова вовсю наслаждаются романтикой, присущей так называемому конфетно-букетному периоду.
13 Ноя 2019 в 12:53 PST
"У меня дома есть лестница. И в мой день рождения Никита выложил на ее ступенях бумажки с описаниями моих качеств – "красивая", "честная", "сильная" и много-много таких слов, которые вели к подарку", – поделилась своей радостью с журналистами Мария. Как отмечает , весь вечер на губах телеведущей красовалась счастливая улыбка.
Однако на этому сюрпризы влюбленного Ефремова не закончились. Он, по всей видимости, решил проверить свою пассию на прочность и подарил ей абонемент на прыжок с парашютом. Девушка рассказала, что пока ей не довелось воспользоваться таким неординарным подарком. Мария призналась, что ей страшно пробовать себя в экстремальном виде спорта.