Никита Ефремов и Мария Ивакова наконец-то окончательно перестали скрывать свои отношения и вместе вышли в свет. Пара продемонстрировала свою любовь народу.

Никита Ефремов и Мария Ивакова наконец-то окончательно перестали скрывать свои отношения и вместе вышли в свет. Пара продемонстрировала свою любовь народу.Слухи о том, что актер и телеведущая начали встречаться, появились еще в середине лета. Тогда молодые не отрицали, но и не подтверждали эту информацию. Ивакова даже жаловалась в социальных сетях, что к своим 33 годам не сумела создать семью, однако теперь девушка, похоже, счастлива в новых отношениях.Вчера знаменитости появились на вручении премии журнала Glamour. Таким образом Ивакова и Ефремов доказали широкой общественности, что их отношения имеют под собой серьезную почву. Авторитетное жюри было поражено гармонией, царившей между двумя возлюбленными. Его представители вручили молодым премию "Пара года".Сейчас фанаты гадают – когда же их кумиры наконец-то объявят о долгожданной свадьбе или хотя бы помолвке? Впрочем, влюбленная пара никуда не торопится. Сейчас Ефремов и Ивакова вовсю наслаждаются романтикой, присущей так называемому конфетно-букетному периоду.13 Ноя 2019 в 12:53 PST"У меня дома есть лестница. И в мой день рождения Никита выложил на ее ступенях бумажки с описаниями моих качеств – "красивая", "честная", "сильная" и много-много таких слов, которые вели к подарку", – поделилась своей радостью с журналистами Мария. Как отмечает , весь вечер на губах телеведущей красовалась счастливая улыбка.Однако на этому сюрпризы влюбленного Ефремова не закончились. Он, по всей видимости, решил проверить свою пассию на прочность и подарил ей абонемент на прыжок с парашютом. Девушка рассказала, что пока ей не довелось воспользоваться таким неординарным подарком. Мария призналась, что ей страшно пробовать себя в экстремальном виде спорта.