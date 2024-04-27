«Первомай! Парки открывай!» во Владимире пройдет праздничное мероприятие В администрации города...

«Первомай! Парки открывай!» во Владимире пройдет праздничное мероприятиеВ администрации города Владимира сообщили о предстоящем открытии весенне-летнего сезона.1 мая 2024 года в парке культуры и отдыха «Дружба» в 11:30 начнется анимационная программа «Цветочный микс».В 12:00 всех гостей праздника ждет праздничный концерт «Творческий букет», в котором примут участие Виктор Чаусов, студия танцевального мастерства «Визави», студия танца «Отражение», детская школа хореографии, Алексей Молдалиев, «Детский театр песни «A'mega», вокальная группа «Верба», вокальная группа «Смайл» и Анастасия Бокова.На центральной поляне парка развернется спортивная площадка от клуба «Росич» - «Игры Робин Гуда».Организаторы уточняют: взрослые и дети смогут попробовать свои силы в разнообразных соревнованиях: шапочные бои, стрельба из лука и многое другое. А для любителей творчества пройдут различные мастер-классы.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; администрация Владимира