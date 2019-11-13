В среду, 13 ноября, в Салаватском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 10-м километре трассы Малояз – Верхние Киги – Ункурда автомобиль Lifan съехал влево по ходу движения, после чего ..

В среду, 13 ноября, в Салаватском районе Башкирии произошла смертельная авария. На 10-м километре трассы Малояз – Верхние Киги – Ункурда автомобиль Lifan съехал влево по ходу движения, после чего опрокинулся.В результате аварии погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще двух пассажиров – мужчину и женщину – доставили в больницу с травмами. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает .