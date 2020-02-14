Согласно церковному календарю 15 февраля православные христиане отмечают Великий праздник Сретения Господня. В чем символический смысл торжеств, а также какие традиции и запреты действуют в этот день, читайте в материале Дни.ру.

Согласно 15 февраля православные христиане отмечают Великий праздник Сретения Господня. В чем символический смысл торжеств, а также какие традиции и запреты действуют в этот день, читайте в материале "Дни.ру".ИсторияВ переводе со старославянского слово "сретение" следует перевести как "встреча". Праздник отмечается на 40 день от рождества Христова. В этотдень, по преданию, дева Мария вместе с мужем Иосифом прибыла в Иерусалим дляпроведения обряда посвящения в храме. Там им встретился старец Симеон.Считается, что Симеон родился за три столетия до приходаСпасителя. Он был в числе тех мудрецов, которых египетский царь Птолемей II нанялдля перевода на греческий Ветхого Завета.При работе над книгой пророка Исаии святой наткнулся на фразу,которую принял за ошибку. Там было написано: "Се Дева во чреве приимет родитСына". Рассудив, что речь идет об описке, ведь Дева родить не может, он захотелпри переводе исправить этот момент и написать вместо этого "Жена".В этот момент ангел остановил руку Симеона и дал понять, чтоникакой ошибки в этом нет. После этого он пообещал, что старец не умрет до техпор, пока лично не увидит исполнение этого пророчества. И, вопреки человеческойприроде и законам жизни, он прожил 300 лет, в ожидании этой встречи.Увидев младенца Иисуса, Симеон понял, что его ожиданиюпришел конец. Этот момент принято считать аллегорией на встречу человечества сИисусом, а также на смену Ветхого Завета, который символизирует святой Симеон,на Новый, который принес с собой Спаситель.Изначально Сретение Господне воспринималось не как самостоятельноеторжество, а как день, которым завершается 40-дневный цикл после Богоявления. Однакосо временем торжества стали сравнимы с Пасхальными.Православный календарь указывает, что этот праздникотносится к числу двунадесятых, то есть имеющих прямое отношение к событиям изжизни Иисуса Христа. И хотя он и относится к числу Господских праздников, по сопутствующемуему богослужению походит скорее на Богородичный. Даже на иконах праздника изображенияХриста и Божьей Матери по своей значительности равны.Громницы: народные приметы и обычаиВ народе сохранилось два ответа на вопрос,. Кроме церковного Сретения многие помнили, что эта дата носит названиеГромницы. Свечи, освященные в этот день, использовали для защиты дома от грозы.Также их считали защитой для души умершего человека от злых сил.Крестьяне считали, что сретенские морозы – последние за зиму,и в дальнейшем будет только теплеть. Впрочем, если в этот день будет метель, то,верили в народе, приход весны все же задержится.Если на улице начиналась капель (Зима весну заморозитьхочет, а сама от своего хотенья только потеет), то стоило ждать хорошего урожаяпшеницы. Безветренная и солнечная погода сулила много работы сборщикам льна. Аветер намекал, что в накладе не останутся владельцы фруктовых деревьев.Что нельзя делать на Сретение 15 февраляРусский народ с неодобрением относился к воровству в любоевремя, однако пойти на это преступление в Великий церковный праздник, согласнопредставлению крестьян, означало накликать на себя жуткую беду. Такой человек расстанетсясо всем, что успел накопить за свою жизнь.Ссориться с другими людьми или просто сквернословить наСретение тоже нельзя. Под запретом 15 февраля и гадания, а также прочиемагические ритуалы, которые ушлые гадалки любят связывать с церковнымипраздниками. На самом деле все это – большой грех, особенно в светлый день.Заниматься тяжелой, грязной работой, убираться в доме, трудитьсятакже не рекомендовалось. Праздник необходимо посвятить отдыху и постараться провестивремя максимально радостно.Еще один запрет на 15 февраля связан с поверьем, что послесретенских морозов пускаться в дальний путь на санях было небезопасно – погода моглаперемениться в любой момент. В народной памяти это логичное поведение сменилосьосторожным отношением к продолжительным путешествиям именно на Сретение.Именины 15 февраляВасилий.