Матрас и подушки – для пациентов, новый диван для отдыха врачей.

В рамках акции #МечтайНаЗдоровье волонтёры исполнили мечту сотрудников больницы № 2 города Владимира,- сообщила пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ сообщила. Напомним, что акция стартовала во Владимирской области в ноябре прошлого года. За это время общественники исполнили мечты сотрудников больницы №5 города Владимира и областной станции переливания крови.Впервые за время проведения акции врачи попросили приобрести что-то недля себя лично, а для медицинского учреждения и пациентов. И вот сегодня ихмечты исполнились. Во вторую городскую больницу привезли несколькоортопедических подушек, матрас и диван. Они будут распределены по отделениямучреждения. Матрас и подушки – для пациентов, новый диван для отдыха врачей ,которые круглосуточно работают в стационарах