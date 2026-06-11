Во Владимире наградили победителей конкурса «Будущее России воспитывается в семье».

В регионе подвели итоги масштабного творческого конкурса «Будущее России воспитывается в семье», объединившего 118 семейных союзов из всех муниципальных районов Владимирской области. По результатам экспертной оценки лидерами соревнований признали 40 семей, а еще 31 коллектив удостоился специальных памятных призов.На высшую ступень почета в различных номинациях поднялись Грушины из Гусь-Хрустального, Кряжевы из Камешковского района, Кузнецовы из Судогды, Тихоновы из Коврова, представители династии Сикорских-Заремба из Петушков, Охонько из Кольчугино, Князевы из Мурома, Шоназаровы из Юрьев-Польского и Павлюк из поселка Ставрово.Заместитель министра образования области Виктория Власенко подчеркнула, что крепкий союз близких людей является главным фундаментом для всей страны. По словам чиновника, региональные власти направляют значительные ресурсы на всестороннее развитие детей, включая масштабное обновление школьных зданий и расширение сети дошкольных учреждений.Праздничная церемония вручения наград и дипломов лучшим семейным командам региона прошла на сцене дворца культуры «Юбилейный».