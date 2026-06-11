В новом выпуске программы «Готовим вместе» сделаем кулинарное произведение в грузинском стиле! Сосиски мясо по-аджарски от «Горячей штучки» отлично дополнят грузинский салат «Лобио».

В новом выпуске программы «Готовим вместе» сделаем кулинарное произведение в грузинском стиле! Сосиски мясо по-аджарски от «Горячей штучки» отлично дополнят грузинский салат «Лобио». Конечно, основа салата – фасоль, но сосиски с пряным вкусом грузинских специй придадут ему новых красок. Готовится просто, быстро, а смотрится очень эффектно!