Учительница говорит детям:
- Давайте играть в очевидное-невероятное. Назовите что-нибудь очевидное-невероятное.
Все молчат только Вовочка руку тянет. Учительница вызывает Вовочку. Вовочка говорит:
- Без ног, а стоит!(х...)
Учительница в шоке от Вовочки, ну думает после урока разберусь с ним, а сейчас надо продолжать урок. И опять ко всему классу:
- Назовите еще что-нибудь очевидное-невероятное.
Все молчат только Вовочка снова руку тянет. Учительница снова вызывает Вовочку. А Вовочка:
- Всю жизнь мокрая, а не ржавеет! ...(пи...)
Ладно, урок опять продолжается. Снова Вовочка руку тянет. Училка:
- Опусти руку, сново гадость скажешь!!
- Нет, я про Землю...
- Хм, про Землю - можно.
- Земля круглая - это очевидное?..
- Да!
- А е..утся за каждым углом!
еще анекдот!