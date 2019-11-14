Анджелина Джоли известна как многодетная любящая мать. Она вознамерилась отомстить бывшему мужу Бреду Питту за разбитые сердца их детей.

Анджелина Джоли известна как многодетная любящая мать. Она вознамерилась отомстить бывшему мужу Бреду Питту за разбитые сердца их детей.Несмотря на то, что с развода одной из самых красивых пар Голливуда – Бреда Питта и Анджелины Джоли – прошло несколько месяцев, актриса по-прежнему таит обиду на экс-супруга. По всей видимости, пара так до конца и не выяснила отношения друг с другом, несмотря на то, что законодательно их совместный быт аннулирован.Как отмечает источник, близкий к голливудским знаменитостям, Джоли до сих пор сильно переживает из-за развода и, пока, не оправилась от тяжелого разрыва, сопровождавшегося многочисленными скандалами. Кроме того, актриса серьезно злится на Питта за боль, которую довелось испытать их общим детям. Стоит отметить, что бывшие супруги воспитывали шестерых ребятишек."Она хотела бы привлечь его к ответственности за разбитые сердца и искалеченные судьбы детей", – передает слова инсайдера издание . Кроме того, голливудская красотка не простила Питту странные требования к месту жительства их общих ненаглядных чад. Так Анджелина признавалась, что хотела бы объездить с детьми весь мир, а Бред требует, что ребята жили в Америке и могли постоянно с ним видеться.11 Окт 2019 в 3:40 PDT"До развода вся семья вела очень кочевое существование, и это было из-за беспокойства Энджи. Брэд хотел, чтобы у детей была стабильность, в то время как Энджи всегда говорила, что дарит детям идиллическое детство, знакомя их с разными странами, языками и опытом", – дополнил инсайдер.