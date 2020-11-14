Российский шоумен, соведущий шоу Вечерний Ургант Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Санкт-Петербурге. 41-летний артист находится в больнице №40 Сестрорецка. СМИ подозревают, что у ..

Российский шоумен, соведущий шоу "Вечерний Ургант" Дмитрий Хрусталев госпитализирован в Санкт-Петербурге. 41-летний артист находится в больнице №40 Сестрорецка.СМИ подозревают, что у Хрусталева заподозрили коронавирус COVID-19, поскольку в медучреждении занимаются лечением заразившихся инфекцией людей, сообщает телеграм-канал Mash.