Санкции Евросоюза вынудили Белоруссию перенаправить экспорт калийных удобрений.

Санкции Евросоюза вынудили Белоруссию перенаправить экспорт калийных удобрений.По словам политолога Дмитрия Абзалова, Минск до последнего надеялся на то, что санкции ЕС можно переждать, однако в конечном итоге Белоруссии пришлось экспортировать калийные удобрения через Северо-Запад, где, к сожалению, нет необходимой для этого инфраструктуры.Эксперт отметил, что жесткие санкции поспособствуют более плотной интеграции на этом рынке. В прошлом же Белоруссия, желая повлиять на стоимость удобрения при экспорте в Индию, Китай и Бразилию, отказалась сотрудничать с российским "Уралкалием", однако спустя время Пекин поддержал ограничения, введенные в отношении Минска, напомнил Абзалов.Кстати, накануне брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Юзвяк сообщил, что сейчас Евросоюз разрабатывает шестой пакет санкций против Белоруссии. По словам журналиста, документ с новыми ограничениями могут принять этой весной.Напомним, очередные санкции в отношении Белоруссии были введены Евросоюзом в декабре 2021 года. Ограничения коснулись организаций (порядка 30), белорусских физлиц (свыше 180), госдолга страны. ЕС запретил своим гражданам заключать сделки с "Беларуськалием".