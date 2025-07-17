ГАИ Владимирской области обнаружили сотни нарушений на дороге.

С 11 по 13 июля сотрудники ГАИ Владимирской области провели рейд по выявлению нарушений на дорогах. В ходе проверки было зафиксировано десятки нарушений и возбуждено почти 300 уголовных дел. Об этом сообщил отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области.В общей сложности инспекторы проверили свыше 6300 транспортных средств. К административной ответственности привлечены 279 водителей, 38 человек отстранены от управления за отсутствие водительских удостоверений, а 18 водителей были задержаны в состоянии алкогольного опьянения.12 июля утром полицейские остановили автомобиль, за рулём которого находилась нетрезвая женщина. В тот же день в Юрьевце выявили мужчину, ранее уже привлекавшегося за вождение в пьяном виде.Кроме того, сотрудники ГАИ зафиксировали случаи управления питбайками несовершеннолетними: подросток 2011 года рождения попал в ДТП, а 17-летнего парня поймали за рулём. В Ковровском и Гусь-Хрустальном районах выявлены еще восемь несовершеннолетних с аналогичными нарушениями.Всего было эвакуировано 16 единиц мототехники. Работы по выявлению и устранению нарушений на дорогах продолжаются.