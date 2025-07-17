Во Владимире директором ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» назначили участника программы «Герои-33» Михаила Хохлова.

Во Владимире директором ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» назначили участника программы «Герои-33» Михаила Хохлова. Об этом в своём сообщил губернатор Александр Авдеев.Михаил Александрович в 2022 году добровольцем отправился в зону проведения специальной военной операции. Проходил службу в танковых войсках. Награждён орденом Мужества.Как подчеркнул Александр Авдеев, работа в системе ЖКХ для ветерана СВО привычна. Кроме того, мужчина имеет солидный опыт муниципальной службы, трудился в сфере строительства и теплоэнергетики.«Участие в программе «Герои-33» и эта работа в совокупности – отличная школа и уверенный старт для будущей карьеры. Желаю Михаилу Александровичу успехов», – написал Александр Авдеев.