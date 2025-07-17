На минувшей неделе на территории региона зафиксировано 64 преступления, совершённых с применением IT-технологий.

На минувшей неделе на территории региона зафиксировано 64 преступления, совершённых с применением IT-технологий. В общем счёте местные жители перевели телефонным мошенникам свыше 8 млн рублей. Об этом сообщила УМВД России по Владимирской области.Так, 76-летней пенсионерке из Владимира позвонила незнакомка и назвалась сотрудницей «Росфинмониторинга». Собеседница посоветовала потерпевшей перечислить сбережения на «безопасный счёт» и попросила перейти по указанной ссылке. В итоге жертва потеряла 300 тыс. рублей.«По всем фактам совершённых мошенничеств следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы.