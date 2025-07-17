Во Владимире перед судом предстанет мужчина 1972 года рождения.

Во Владимире перед судом предстанет мужчина 1972 года рождения. Гражданина обвиняют в неоднократном избиении приятеля и его смерти. Об этом сообщила СУ СКР по региону.Правоохранители выяснили, что с осени прошлого года потерпевший, который был инвалидом и злоупотреблял алкоголем, проживал в доме фигуранта по улице Балакирева. Между мужчинами возникали ссоры на бытовой почве, и вечером 28 октября хозяин избил квартиранта руками и рукоятью молотка. Кроме того, обвиняемый облил жертву кипятком из чайника.Через пару недель гражданин вновь сильно поколотил потерпевшего. Он много раз ударил беспомощного человека твёрдыми предметами. От полученных травм мужчина скончался.«Уголовное дело направлено с утвержденным обвинительным заключением в суд», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.