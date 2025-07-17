Всему виной подъем уровня воды в реке.

Во Владимирской области была смыта инсталляция художника Мишкина из-за подъема воды в реке Нерль. Весной Мишкин участвовал в выставке «Развернутое созерцание» на нерлинской ГЭС. Узнав от местного историка историю о том, как рыба попадала в лопасти гидроэлектростанции, художник решил создать инсталляцию с персонажем из игры Duck Hunt — собакой-охотником.По словам художника, вода поднималась постепенно, в течение нескольких дней. Инсталляция была надежно закреплена утяжелителями и имела стойку, однако уровень воды и сила течения оказались слишком сильными, и сохранить объект не удалось. На уборку собаки ушло бы всего 10–15 минут.Мишкин подчеркнул, что никого не обвиняет и не хочет этого делать, каждый может сделать свои выводы из произошедшего. Несмотря на это, художник не жалеет о своем решении и считает, что работа с деревом и создание объекта были для него интересным опытом.