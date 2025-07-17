16 июля в Доме Дружбы состоялось вручение государственных премий Губернатора.

16 июля в Доме Дружбы состоялось торжественное вручение премий губернатора Владимирской области в сфере образования за выдающиеся профессиональные достижения. Глава региона Александр Авдеев лично наградил 18 педагогов и руководителей образовательных учреждений.Согласно указу губернатора от 18 марта 2024 года №26, была учреждена ежегодная премия в области образования за значимые успехи в профессиональной деятельности. Размер награды может достигать 200 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена специальная премия такого же размера для победителей всероссийского конкурса в сфере педагогики и работы с молодежью до 20 лет.Губернатор отметил, что развитие образовательной системы является одним из главных приоритетов региональной политики, поскольку именно от качества образования зависит будущее каждого человека и страны в целом. Он подчеркнул важность роли педагогов в воспитании новых граждан России и подготовке квалифицированных специалистов, особенно в условиях стремительных изменений в экономике, где ключевое значение имеют кадры.