Президента Украины хотят убить во время его предстоящего визита в
Закарпатье. Названы даже заказчик и исполнитель преступления.
Президента Украины хотят убить во время его предстоящего визита в
Закарпатье. Названы даже заказчик и исполнитель преступления.
Убийство лидера Незалежной якобы заказал депутат
Ужгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем выступит глава местной
общественной организации "Антикоррупция" Александр Броди.
Об этом у себя на странице в Facebook написал активист
Евгений Рахимов. "Прошу считать мой пост, как официальное сообщение о
готовящемся преступлении. Во время визита Порошенко в Закарпатье на него
намерены совершить покушение", – гласит запись в соцсети. Как утверждает
Рахимов, убийство Порошенко будет использовано в целях расшатывания ситуации в
регионе.
Если
верить Управлению государственной охраны Украины, то в 2018 голу Петра
Порошенко "убивали" 11 раз. Именно столько покушений
предотвратили местные спецслужбы.
Информация
о покушениях на президента была озвучена в самом начале предвыборной кампании,
сразу же после того, как заявил об участии в выборах 31 марта. Не
исключено, что для подъема рейтинга в СМИ будет вброшена информация о том, что
убить главу государства хочет Кремль.
Согласно
данным последних опросов общественного мнения, действующий президент Петр
занимает вторую строчку в рейтингах популярности кандидатов.
На первой позиции уверенно держится актер и шоумен Владимир Зеленский, замыкает
тройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Выборы президента Украины
пройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.