Президента Украины хотят убить во время его предстоящего визита в Закарпатье. Названы даже заказчик и исполнитель преступления.

Президента Украины хотят убить во время его предстоящего визита вЗакарпатье. Названы даже заказчик и исполнитель преступления.Убийство лидера Незалежной якобы заказал депутатУжгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем выступит глава местнойобщественной организации "Антикоррупция" Александр Броди.Об этом у себя на странице в Facebook написал активистЕвгений Рахимов. "Прошу считать мой пост, как официальное сообщение оготовящемся преступлении. Во время визита Порошенко в Закарпатье на негонамерены совершить покушение", – гласит запись в соцсети. Как утверждаетРахимов, убийство Порошенко будет использовано в целях расшатывания ситуации врегионе.Есливерить Управлению государственной охраны Украины, то в 2018 голу ПетраПорошенко "убивали" 11 раз. Именно столько покушенийпредотвратили местные спецслужбы.Информацияо покушениях на президента была озвучена в самом начале предвыборной кампании,сразу же после того, как заявил об участии в выборах 31 марта. Неисключено, что для подъема рейтинга в СМИ будет вброшена информация о том, чтоубить главу государства хочет Кремль.Согласноданным последних опросов общественного мнения, действующий президент Петрзанимает вторую строчку в рейтингах популярности кандидатов.На первой позиции уверенно держится актер и шоумен Владимир Зеленский, замыкаеттройку лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Выборы президента Украиныпройдут 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.