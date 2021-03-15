Как стало известно СМИ из источников в дипломатических кругах, четыре страны ЕС готовы начать раунд переговоров для приобретения российской вакцины от коронавируса.

Отдельные страны Евросоюза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от COVID-19 Спутник V, успешно зарекомендовавшей себя как в России, так и во многих зарубежных странах.Как сообщил дипломатический источник агентству Reuters, речь идет о запросах четырех стран, которые были переданы представителю ЕС, по поводу инициирования переговоров с производителями препарата, созданного специалистами научного института Гамалеи при участии Минобороны РФ.К настоящему времени из европейских стран российский Спутник V уже купили Венгрия и Словакия, выразила заинтересованность Чехия, также изучает возможность начать производство вакцины на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом Италия.В Европейском медицинском агентстве (ЕМА) начали проверку российской вакцины 4 марта. По словам источников, решение о ее окончательном одобрении может быть принято в мае. Всего Спутник V у России уже закупили более 40 стран.