Устанавливаются точные мотивы и иные обстоятельства случившегося.

Следком по Ленинскому району Владимира расследует уголовное дело против 48-летнего жителя города. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью матери, повлекшем ее смерть.По данным следствия, 24 июня мужчина пришел в гости к матери на улицу Куликова, где они распивали спиртное в компании знакомых. Вечером, когда они остались вдвоем, между ними вспыхнула пьяная ссора. Обвиняемый жестоко избил 69-летнюю женщину, нанеся ей множество ударов по голове и телу. Оставив избитую мать лежать на полу, он ушел спать. Утром мужчина обнаружил ее мертвой.По ходатайству следователя суд заключил его под стражу. Назначен комплекс судебных экспертиз для выяснения точных мотивов и обстоятельств. Расследование продолжается.