Всего в регионе доступно более 18 тысяч рабочих мест.

Министерство труда региона подвело итоги работы за первое полугодие 2026 года. Показатель регистрируемой безработицы зафиксирован на минимальной отметке в 0,4 процента, а на одного соискателя приходится сразу пять свободных вакансий.Сегодня в базе кадрового центра «Работа России» числятся около 2500 безработных, при этом число предложений от работодателей превышает 18 тысяч. Около половины всех вакансий сосредоточено в промышленности и обрабатывающем секторе. Также остро востребованы квалифицированные рабочие, инженеры, водители, врачи и педагоги.До конца года министерство планирует уделить особое внимание борьбе с теневой занятостью и повышению качества условий охраны труда на предприятиях региона.