Спасскую и Георгиевскую полностью закроют для машин.

В субботу во Владимире временно скорректируют схему дорожного движения для обеспечения безопасности в центре города. Ограничения для всех типов транспорта будут действовать 18 июля с десяти часов утра до десяти вечера.На этот период полностью заблокируют проезд по улице Спасской на отрезке от дома № 6Б до дома № 8Г, а также по улице Георгиевской от Спасской до Большой Московской.Объехать перекрытые участки автомобилисты смогут по Летне-Перевозинской и Николо-Галейской улицам, а также по Владимирскому спуску. Водителей убедительно просят проявлять бдительность на дорогах и заблаговременно продумать свои маршруты.