- Ира, проснись.
- Ээээ.... Мммм.... Ня..... я..... эээ.... мм....
- Ира. Ну хватит. Уже обед скоро. А ты все спишь. Соня ты этакая!
- Хррр..... Вс-с-с-с-с...... Мня.... эээ.....
- Ирочка. Ну пожалуйста. У нас сегодня много дел.
- Ауа.... Эээээ..... Ыы....
- Ирина! Я понимаю, что вчера был день рождения и все такое. Но уже точно хватит.
- Аааа.... Ну ищщо 5 мину.... Хррр..... Мамуля, любимая, ну пожа......
- Хочется сказать несколько вещей: во-первых, спать лицом на клавиатуре вредно для макияжа. Во-вторых, я не мамуля, а гендиректор. А в-третьих, ты, Ирина, как мой заместитель, подаешь плохой пример другим сотрудникам нашей компании.
еще анекдот!