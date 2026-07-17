Рассказываем, чем удивит гостей культурно-исторический фестиваль «Владимирская вишня».

18 июля 2026 года древний Владимир в четырнадцатый раз примерит корону вишневой столицы России. С 12:00 до 21:00 пешеходная Георгиевская улица, Спасский холм и прилегающие улочки исторического центра наполнятся ароматом выпечки, звуками народных мелодий и яркими красками ремесленной ярмарки. Рассказываем, чем удивит гостей культурно-исторический фестиваль «Владимирская вишня» в этом году. Подробнее в материале vlad.aif.ru.От царского стола до городского бренда: почему Владимир немыслим без вишниМало кто знает, но ещё в XIX веке Владимир утопал в вишневых садах — их насчитывалось около четырех сотен. Знаменитый сорт «Владимирка», он же «Родителева вишня», славился на всю империю: темно-бордовые, почти черные ягоды с густым соком и неповторимой кислинкой везли обозами в Москву, Петербург, а особо удачные партии — прямиком на царский стол.По одной из легенд, вишню на владимирскую землю завезли монахи-паломники аж из греческого Афона; по другой — саженцы прибыли вместе со свитой князя Андрея Боголюбского, основателя великой Владимиро-Суздальской Руси.Сегодня те вишневые сады почти исчезли — их вытеснила городская застройка. Но память о «вишневом прошлом» бережно воскрешают каждый июль: с 2013 года фестиваль «Владимирская вишня» собирает тысячи гостей, превращая старинные улочки в ожившую открытку из XIX века.Семь площадок — и ни одной скучной: гид по фестивальной картеПрограмма в этом году продумана так, чтобы каждый — от ребенка до искушенного гастротуриста — нашел занятие по душе. Вот что ждет гостей 18 июля с 12:00 до 21:00.«Чудо-град — Вишнёвый сад» (Спасский холм, 12:00–17:00)Главная интерактивная зона фестиваля: фотозоны с вишнёвыми арт-объектами, весёлые конкурсы, розыгрыши призов и десятки мастер-классов для детей и взрослых. Здесь же будет работать «Вишнёвое настроение» — локация с живой музыкой, аниматорами и выступлениями театральных студий, которая не затихнет до самого вечера.«Купеческая ярмарка» (смотровая площадка «Художник», ул. Георгиевская)Театрализованное представление погрузит гостей в атмосферу владимирского торжища XIX века: купцы, скоморохи, угощение спелой вишней — и, конечно, концертная программа с участием лучших коллективов города и области. Организаторы обещают игры с подарками и дегустации.«Вишневое раздолье» (стоянка на ул. Спасской)Самая «вкусная» точка фестиваля. Шеф-повара владимирских ресторанов проведут авторские мастер-классы по приготовлению блюд из вишни: от классических пирогов и вареников до изысканных десертов и авторских напитков. Гостей ждёт дегустация вишнёвых настоек, морсов и VIP-сладостей. Гастрономический хит праздника, пропустить который — преступление.«Вишневая кадриль» (ул. Спасская)Для тех, кто любит не только смотреть, но и участвовать: реконструкция бальных танцев XIX века сменяется мастер-классами по народной пляске и современной хореографии. Опытные хореографы поставят на танец любого желающего. Берите удобную обувь!«Вишневая история» (ул. Георгиевская и Спасская)Большая ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества. Более 190 ремесленников из Владимира, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ярославля, Костромы, Иванова, Шуи, Нижнего Новгорода и Республики Чувашия представят авторскую керамику, текстиль, украшения, изделия из дерева и многое другое. Идеальное место за сувенирами ручной работы.«Вишневый Спас — Патриарший сад» (ул. Козлов Вал, 5, 12:00–16:00)Площадка для самых маленьких гостей и их родителей: развивающие игры, познавательные мастер-классы, дегустация полезных вишнёвых лакомств. Спокойная, уютная зона в стороне от шумного веселья.Экскурсии по Георгиевской улице (старт в 12:00)Для тех, кто хочет не просто гулять, а узнавать: бесплатные экскурсии по пешеходной Георгиевской — одной из старейших улиц Владимира. Место сбора — у входа в кафе «Блинник». А для любителей природы открыт легендарный Патриарший сад — старейший ботанический сад города, где тоже пройдут тематические прогулки.Вишневый weekend: как добраться и что учестьАдрес фестиваля: г. Владимир, ул. Георгиевская (пешеходная зона) и Спасский холм. Все площадки расположены в шаговой доступности друг от друга — достаточно один раз подняться от Золотых ворот к Георгиевской, и вы в самом сердце праздника.Вход свободный. Фестиваль рассчитан на гостей всех возрастов (0+), однако организаторы напоминают: в жаркий июльский день стоит захватить головной убор, воду и — обязательно — хорошее настроение. Удобная обувь пригодится и для танцев на «Вишнёвой кадрили», и для прогулок по брусчатке старых улочек.Фестиваль «Владимирская вишня» уже называют одним из самых атмосферных событий летнего сезона в Центральной России. И если вы ещё не пробовали владимирскую вишню в разгар июля, под звон колоколов Успенского собора и звуки старинного вальса — самое время это исправить.Возрастное ограничение: 0+Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .