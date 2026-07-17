Скидки до 3 миллионов рублей на перевод авто на газ действуют во Владимирской области.

Во Владимирской области программа по переоборудованию легкового и грузового транспорта на использование природного газа стала максимально выгодной для автовладельцев.При переходе на метан граждане и бизнес могут рассчитывать на государственную субсидию в размере от 47 тысяч до 3 миллионов рублей. Итоговая величина скидки напрямую зависит от веса и класса машины, а также от юридического статуса собственника. Примечательно, что для обычных граждан и представителей малого и среднего бизнеса при расчете субсидии используется повышенный двойной коэффициент.Главное преимущество программы заключается в том, что скидка предоставляется непосредственно в сертифицированном сервисном центре при монтаже оборудования — владельцу не придется собирать справки и обращаться в ведомства. Природный газ позволяет существенно экономить на заправке, бережно расходует ресурс двигателя и сохраняет семейный бюджет.За последние два года на экологичное газовое топливо в регионе перешли уже более 70 автомобилей. Полный перечень участвующих в программе автосервисов и подробные условия опубликованы на официальном портале Министерства транспорта Владимирской области.