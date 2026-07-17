Социальный потенциал микрополиса и промышленную мощь Коврова оценил полномочный представитель Президента РФ Игорь Щеголев.

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев совместно с руководством региона проинспектировал развитие ключевых промышленных и инфраструктурных объектов на северо-востоке Владимирской области. В ходе рабочей поездки делегация посетила «Доброград», где ознакомилась с темпами развития первого в стране микрополиса. В сопровождении основателя города Владимира Седова и депутата Госдумы Алексея Говырина гости осмотрели жилую застройку и производственные мощности завода «Интекс» — первого резидента особой экономической зоны «Доброград-1». Сегодня здесь уже проживают свыше трех тысяч человек, при этом средний возраст жителей составляет всего 36 лет. Особая экономическая зона объединяет десять резидентов, реализующих инвестиционные проекты на общую сумму более 26 миллиардов рублей.Программа визита продолжилась в Коврове, где полпред оценил работу флагманов российской промышленности. На предприятии «Аскона» была продемонстрирована первая в стране автоматизированная линия полного цикла для выпуска металлических кроватных оснований, запущенная в июне при поддержке Фонда развития промышленности. Участник федерального проекта «Производительность труда», компания «Аскона», сегодня обеспечивает более половины потребности страны в матрасах. Также состоялось совещание на легендарном Заводе имени Дегтярева, посвященное выполнению гособоронзаказа и вопросам диверсификации производства. Особым предметом обсуждения стала демография: созданная в Доброграде комфортная среда для молодых семей признана образцовой для всей страны. Визит полпреда подтвердил высокий федеральный статус проектов региона, направленных на укрепление технологического суверенитета России.