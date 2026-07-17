В новом выпуске программы приготовим оригинальное и быстрое блюдо — суп в стиле Фо-Бо. Вообще, Фо-Бо — это традиционный вьетнамский суп, где: Фо — лапша, Бо — говядина. Но нашим главным

В новом выпуске программы приготовим оригинальное и быстрое блюдо — суп в стиле Фо-Бо. Вообще, Фо-Бо — это традиционный вьетнамский суп, где: Фо — лапша, Бо — говядина. Но нашим главным ингредиентом будут мини-сосиски со вкусом Фо-Бо от Горячей штучки, которые отлично сочетаются с любой лапшой или раменом! Они сочные, мясные, с насыщенным вкусом пряных