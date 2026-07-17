Крепкую семью Семеновых из Владимира отметили на всероссийском уровне.

Заместитель директора Владимирского комплексного центра Татьяна Семенова и ее супруг Александр получили Благодарственное письмо Социального фонда России. Награду им вручили в рамках ведомственной программы «Растим вместе».Татьяна посвятила социальной работе 35 лет. Ее дочери Инна и Яна уже более 16 лет помогают людям в Соцфонде, продолжая семейную династию. Глава семьи Александр Семенов — ветеран боевых действий, награжденный медалью «За отвагу». Супруги создали крепкий союз, основанный на взаимовыручке и верности долгу.Напомним, проект «Растим вместе» Владимирского комплексного центра ранее победил во всероссийском конкурсе «Семейный навигатор».