Звезда Ранеток опубликовала эротическое фото. Поклонники бывшей солистки группы Жени Огурцовой решили, что откровенным снимком певица хочет привлечь нового кавалера.

Звезда "Ранеток" опубликовала эротическое фото. Поклонникибывшей солистки группы Жени Огурцовой решили, что откровенным снимком певицахочет привлечь нового кавалера.Бывшую бросил муж, и ЖеняОгурцова пошла вразнос. От жалоб на здоровье и злую судьбу певица перешла коткровенным фотосессиям.29-летняя артистка снялась на постели, повернувшись кзрителям боком. Из одежды на Жене одни кружевные трусики, а обнаженную грудьпевица стыдливо прикрыла рукой. Хотя, судя по выражению лица бывшей звезды"Ранеток", ни фотографа, ни будущих зрителей она вовсе не смущается.Некоторые подписчики Огурцовой решили, что такое фото – этоуж слишком. Они предполагают, что после расставания с мужем экс-звезда "Ранеток"решила привлечь нового кавалера, пишет "Экспресс-газета".Как известно, у бывшей трудности в личной жизни. Женя Огурцова рассталась с дизайнером Анатолием Рамоновым, за которого вышла замуж более трех лет назад. Разрыву не помешало даже то, что у пары есть сын. Огурцова говорит, что пыталась откровенно поговорить с мужем, предлагала ему пожить отдельно, но сгладить конфликт не удалось.У Огурцовой, кроме того, серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили диагноз "дистрофия сетчатки", артистка ослепла на один глаз. При этом бывшая помогала приехавшему с Украины Рамонову обосноваться в Москве – она сделала мужу российский паспорт и хлопотала по поводу столичной прописки.