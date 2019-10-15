Во вторник, 15 октября, в подмосковном Королеве срочно эвакуировали школу из-за сообщения о заложенной бомбе. Из здания вывели 532 ребенка и 32 взрослых. Прибывшие на место экстренные службы не ..

Во вторник, 15 октября, в подмосковном Королеве срочно эвакуировали школу из-за сообщения о заложенной бомбе. Из здания вывели 532 ребенка и 32 взрослых.Прибывшие на место экстренные службы не обнаружили взрывного устройства. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника, сообщает .