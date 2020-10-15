Назначен новый заместитель директор Департамента региональной политики Владимирской области, начальник управления территориальной политики Департамента .

Новым заместителем директора Департамента, начальником управления территориальной политики Департамента региональной политики Владимирской области стал 39-летний Евгений Кондрахин. Он вырос в г. Красный Сулин Ростовской области. Окончил Донской государственный аграрный университет по специальности «технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в Москве прошёл профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Российской академии государственной службы при Президенте РФ и по программе «Мировая политика» в Дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.Работал в центре социального обслуживания «Мещанский», в Отделении ПФР по г. Москве и Московской области, в Департаменте обеспечения безопасности и внутреннего контроля и Департаменте капитального строительства и имущественных отношений Пенсионного Фонда Российской Федерации.С 2016 года – помощник депутата Государственной Думы шестого и седьмого созывов, старший референт аппарата фракции Либерально-демократической партии России в нижней палате Российского парламента.